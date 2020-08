Personalis, Inc. : lance NeXT Liquid Biopsy™, une plateforme de biopsie liquide haute performance à l'échelle de l'exome

Personalis, Inc. (Nasdaq : PSNL), un leader en génomique avancée pour le cancer, a annoncé aujourd’hui le lancement de NeXT Liquid Biopsy, une plateforme de profilage de tumeur, haute performance, à l’échelle de l’exome, qui utilise des échantillons sanguins de tumeurs solides, prélevés sur des patients atteints d’un cancer en stade avancé. En association avec la principale plateforme de profilage tissulaire ImmunoID NeXT™ de Personalis, la NeXT Liquid Biopsy offre une vue immunogénomique plus complète de la tumeur dont on peut désormais évaluer l’évolution à partir d’échantillons sanguins. La NeXT Liquid Biopsy surveille un nombre de gènes plus de vingt fois supérieur, comparé à la majorité des panels de cancer à biopsie liquide, commercialisés aujourd’hui. Ces capacités vont aider les entreprises biopharmaceutiques à perfectionner leur compréhension de la biologie des tumeurs, notamment les mécanismes de résistance, ce qui va optimiser le développement de thérapies anticancéreuses de nouvelle génération.

Le PDG de Personalis, John West, a déclaré : « Les biopsies de tumeurs solides et les biopsies liquides se complètent, et il est important d’utiliser les deux dans la recherche sur le cancer. Les biopsies de tumeurs solides peuvent fournir des informations sur les mutations, l’expression génique, le micro-environnement de la tumeur et les cellules immunitaires qui ont infiltré la tumeur, tandis que les biopsies liquides peuvent suivre les mutations et en détecter de nouvelles au fil du temps, en réponse au traitement. En combinant NeXT Liquid Biopsy avec ImmunoID NeXT, les chercheurs disposent désormais d’un outil puissant pour traiter l’hétérogénéité tumorale, surveiller longitudinalement la dynamique clonale et sous-clonale, identifier les mécanismes de résistance acquis, et accéder à des domaines clés de la biologie tumorale, qui ne sont généralement pas inclus dans les panels de biopsie liquide, ciblés. Nous sommes convaincus que ce dispositif fournira un puissant cadre de référence pour optimiser la recherche translationnelle et le développement de thérapies anticancéreuses de nouvelle génération, afin de surmonter la résistance au traitement et la progression du cancer. »

Et M. West d’ajouter : « Dans le cadre de notre programme de collaborations, nous trouvons encourageant l’accueil que réservent nos partenaires à NeXT Liquid Biopsy. NeXT Liquid Biopsy représente une nouvelle capacité sur le marché, et nous sommes impatients de travailler en étroite collaboration avec nos premiers clients. Au sein du portefeuille de produits de biopsie liquide, de Personalis, ce lancement ne représente qu’une première étape, et nous anticipons avec intérêt les développements futurs dans ce domaine. »

La plateforme NeXT Liquid Biopsy est immédiatement disponible à la commande.

À propos de Personalis, Inc.

Personalis, Inc. est une société spécialisée en génomique du cancer, en pleine croissance, qui transforme le développement des thérapies d’avant-garde, en offrant un plus grand nombre de données moléculaires complètes sur les réponses immunitaires et le cancer de chaque patient. L’ImmunoID NeXT Plateform® de Personalis® est conçue pour s’adapter aux connaissances complexes et en constante évolution sur le cancer, en fournissant à ses clients du secteur biopharmaceutique, des informations sur l’ensemble des quelque 20 000 gènes humains, et sur le système immunitaire, à partir d’un échantillon tissulaire unique. Personalis fournit par ailleurs des informations génomiques au programme Un million d’anciens combattants, du Secrétariat aux anciens combattants (VA Million Veterans Program), dans le cadre de son objectif visant à séquencer plus d’un million de génomes d’anciens combattants. Le Laboratoire clinique de Personalis est aligné sur les services GxP, accrédité par le College of American Pathologists (CAP), et certifié CLIA’88. Pour obtenir de plus amples informations, veuillez visiter www.personalis.com et suivre Personalis sur Twitter (@PersonalisInc).

