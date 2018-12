Petrofac : Oddo relève son objectif de cours

19/12/2018 | 14:33

Oddo confirme sa recommandation Neutre sur la valeur et relève son objectif de cours à 520 p. Le bureau d'analyses relève ses attentes de BPA suite au trading statement du groupe.



Oddo indique que le groupe est actuellement positionné sur des appels d'offres à hauteur de 15 Md$ (au total), principalement au Moyen-Orient (Arabie Saoudite, EAU, Koweït...).



' Cependant, un des risques majeurs sur le titre réside dans les conclusions du SFO (Serious Fraud Office) qui se font attendre et risque de peser sur la performance boursière du titre sur le moyen terme ' souligne Oddo. ' Cela revient implicitement à intégrer une amende de 350 M$ '.



' La bonne nouvelle est venue de la situation financière avec une dette nette d'environ 250 M$ bénéficiant des cessions d'actifs, de moindres Capex ainsi que d'un effet BFR positif sur le S2 18 ' rajoute le bureau d'études.



