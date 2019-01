Petrofac : dans le vert, un broker en soutien

07/01/2019 | 16:07

Petrofac s'adjuge 1,8% à Londres, aidé par Jefferies qui relève son conseil de 'conserver' à 'achat' malgré un objectif de cours réduit de 640 à 590 pence, et même si nombre d'investisseurs préfèrent rester à l'écart du titre du groupe de services parapétroliers.



Le broker y voit une activité 'de mieux en mieux gérée' à des multiples de valorisation qu'il juge 'déprimés' (valeur d'entreprise à 5,5 fois l'EBITDA attendu pour 2019), et anticipe la publication de bons résultats le 28 février prochain.



