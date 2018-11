L'Iran vendra son pétrole et enfreindra les sanctions US-Rohani

DUBAÏ, 5 novembre (Reuters) - L'Iran exportera son pétrole et ne tiendra pas compte des sanctions rétablies par les Etats-Unis, a déclaré le président iranien, Hassan Rohani, dans un discours retransmis en direct lundi par la télévision publique iranienne.

Les Etats-Unis ont rétabli lundi de nouvelles sanctions contre les secteurs pétrolier et bancaire de Téhéran, afin de contraindre l'Iran à engager des négociations sur l'arrêt de ses programmes d'énergie nucléaire et de missiles balistiques, et à cesser son soutien aux chiites dans les conflits régionaux du Moyen-Orient.

La majeure partie des sanctions internationales contre l'Iran, troisième exportateur mondial de pétrole, ont été levées au début de 2016 dans le cadre de l'Accord de Vienne, conclu en juillet 2015, par lequel l'Iran avait accepté de revoir à la baisse son programme d'enrichissement d'uranium, considéré par beaucoup comme destiné à doter l'Iran de l'arme atomique.

Mais Donald Trump estime que l'accord de 2015, conclu sous la présidence du démocrate Barack Obama, est biaisé en faveur de l'Iran. Les autres signataires, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, la Russie et la Chine, ont souhaité rester parties prenantes. (Maher Chmaytelli; Eric Faye pour le service français)