L'UBP prudent sur le pétrole en 2019

Comme souligné dans sa brochure des Perspectives d'investissement 2018, l'UBP pense que l'énergie et les matières premières industrielles sont désormais entrées dans un cycle long après le marché baissier enregistré au début de cette décennie. La divergence de prix entre le pétrole brut et les matières premières industrielles observée en 2018 ne reflète pas les fondamentaux sous-jacents et met en évidence l'opportunité pour les investisseurs de renforcer leur approche sur les métaux en 2019, au détriment de l'énergie.Les marchés du pétrole brut ont enregistré un rally depuis la réduction de la production par l'Arabie saoudite et la Russie en 2017, et le gérant s'attend à un déséquilibre offre/demande encore plus marqué d'ici à 2020.Début 2018, les mesures prises par les deux géants pétroliers ont suffi à provoquer une pénurie et à faire grimper le prix du baril d'un plus bas d'USD 27 à USD 80 cet été.En milieu d'année, la montée des prix de l'or noir a plutôt été rythmée par les spéculations, alors que l'attention se tournait vers les nouvelles sanctions sur les ventes de pétrole brut iranien, réduisant l'offre sur le marché.Malgré cela, la dynamique sous-jacente offre/demande s'est révélée défavorable pour la première fois depuis début 2017, avec une offre qui a de nouveau dépassé la demande en juin 2018 (selon l'AIEA).Etant donné que les capacités inutilisées de l'OPEP sont proches de leurs plus bas historiques, tout nouveau choc en termes de production pourrait alimenter encore la remontée des prix du brut.Cependant, avec une dynamique offre/demande qui n'est guère propice aux investisseurs, le profil de risque/rendement de l'énergie n'est plus à même de favoriser une hausse significative des prix par rapport aux niveaux actuels.