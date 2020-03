La chute du pétrole n'est pas une mauvaise nouvelle pour tout le monde, souligne M&G Investments

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

La volatilité de la demande mondiale engendrée par le COVID-19 (Coronavirus) a mis en évidence les fragilités croissantes de l'un des plus grands groupes intergouvernementaux du monde, l'OPEP, observe Randeep Somel, gérant Actions chez M&G Investments. Selon lui, la guerre des prix et la chute des cours qui en découle va nuire à la capacité des producteurs américains d'accéder à la dette.Ces producteurs couvrent généralement leur production de six mois à un an à l'avance, de sorte que les réductions de l'offre ne seront pas immédiates si le prix du pétrole reste à ce niveau, mais elles demeurent inévitables.Pour autant souligne Randeep Somel, la chute du prix du pétrole n'est pas une mauvaise nouvelle pour tout le mondeLa chute des prix du pétrole va bénéficier aux consommateurs qui dépenseront moins en essence et davantage sur d'autres biens de consommation. Elle sera également bénéfique pour les secteurs tels que les compagnies aériennes qui ont certes vu leur demande diminuer en raison du Coronavirus mais dont le principal poste de dépense va également diminuer.