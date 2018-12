Le pétrole chute à New York

24 décembre (Reuters) - Les cours du pétrole ont chuté mardi sur le marché new-yorkais Nymex, touchant leurs niveaux les plus bas depuis plus d'un an, plombés par le fort recul de Wall Street et par les craintes qui ne se démentent pas sur l'évolution de la situation économique mondiale.

Les cours ont baissé de plus de 30% depuis le début du quatrième trimestre, tombant au plus bas depuis le troisième trimestre 2017, de crainte que les tensions commerciales sino-américaines n'aient des répercussions désastreuses sur la croissance mondiale et donc sur la demande de pétrole.

Le "shutdown" des administrations fédérales américaines n'a fait qu'aggraver la situation, provoquant un ruée des investisseurs vers des valeurs refuge telles que l'or et les emprunts d'Etat au détriment des actions et du pétrole.

Le contrat de février sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a perdu 3,06 dollars, soit 6,71%, à 42,53 dollars le baril.

La même échéance sur le Brent de Mer du Nord a cédé 3,35 dollars, soit 6,22%, à 50,47 dollars le baril.