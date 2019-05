Le pétrole chute en clôture à New York

(Actualisé avec précisions et baisse mensuelle)

NEW YORK, 31 mai (Reuters) - Les cours du pétrole ont fini en baisse de 3,5% à 5,5% vendredi sur le marché new-yorkais Nymex et accusé leur plus forte baisse mensuelle des six derniers mois, après l'annonce choc de Donald Trump de taxer toutes les importations de produits mexicains.

Le contrat juin sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a dégringolé de 3,09 dollars, soit 5,46%, à 53,50 dollars le baril.

Le Brent a chuté pour sa part de 2,38 dollars (-3,56%) à 64,49 dollars.

Sur le mois de mai, le WTI a abandonné 16% et le Brent 11%, leur plus forte perte mensuelle depuis novembre.

Le président américain a annoncé qu'il appliquerait à partir du 10 juin des droits de douane de 5% sur tous les produits importés du Mexique alors que les deux pays étaient sur le point de finaliser le nouvel accord de libre-échange USMCA. Ces taxes, progressivement relevées, resteraient en vigueur tant que les flux de migrants clandestins traversant le Mexique ne seraient pas stoppés, a expliqué l'administration Trump.

Le Mexique n'a pas encore dit s'il prendrait des mesures de rétorsion. Son président Andres Manuel Lopez Obrador a annoncé que son pays réagirait avec prudence et appelé au dialogue.

"Nous ne répondrons à aucune provocation, nous serons prudents avec les Etats-Unis", a-t-il déclaré.

L'annonce pourrait affecter les échanges de brut entre les deux pays, notamment les raffineurs qui importent du pétrole mexicain, et s'ajoute aux inquiétudes sur la demande mondiale dans un contexte de tensions accrues entre Washington et Pékin.

"Les raffineurs américains importent environ 680.000 barils de pétrole brut mexicain par jour. La taxe de 5% renchérit de deux millions de dollars le coût de leurs achats quotidiens", ont souligné les analystes de PVM.

Les États-Unis exportent un million de barils par jour de pétrole brut et de carburants vers le Mexique, plus que vers tout autre pays, selon le département américain de l'Energie. (Stephanie Kelly, Juliette Rouillon pour le service francais)