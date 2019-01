Le pétrole confirme sa hausse en clôture à New York

NEW YORK, 16 janvier (Reuters) - Le pétrole est resté ferme mercredi en clôture, après ses gains d'environ 3% la veille, à la suite de l'annonce par l'Agence américaine d'information sur l'énergie d'une baisse plus forte que prévu des stocks de brut la semaine dernière.

Mais une hausse nettement plus forte que prévu des stocks d'essence et produits distillés et une production de brut record pourraient saper les efforts de l'Opep pour soutenir les cours.

Le contrat février sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a gagné 20 cents, soit 0,38%, à 52,31 dollars le baril.

Le Brent a pris 68 cents (+1,12%) à 61,32 dollars.