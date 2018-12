Le pétrole finit en forte baisse à New York, au plus bas de 2018

NEW YORK, 20 décembre (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé en baisse d'environ 5% jeudi sur le marché new-yorkais Nymex, touchant des plus bas de plus d'un an en réaction à la déroute des Bourses mondiales.

Après un bref rebond la veille, le marché a été repris par la crainte de voir se creuser l'écart entre l'offre et la demande face à une économie mondiale en voie de ralentissement.

La baisse de Wall Street, après l'annonce par la Réserve fédérale du maintien de sa trajectoire de hausse des taux l'an prochain, a encore accentué le mouvement.

"Ce sont les retombées de la Fed hier. Il y a des doutes sur les perspectives économiques et cela fait craindre une baisse de la demande", explique Phil Flynn, analyste chez Price Futures Group à Chicago.

Le contrat février sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a perdu 2,29 dollars, soit 4,75%, à 45,88 dollars le baril après avoir reculé jusqu'à 45,67, un plus bas depuis août 2017.

Le Brent a lui décroché de 2,89 dollars (5,05%) à 54,35 dollars après un creux à 54,28, son plus bas niveau depuis septembre 2017.

Les deux contrats ont perdu plus de 35% par rapport aux pics atteints au début du mois d'octobre. (Stephanie Kelly, Véroinque Tison pour le service français)