Le pétrole finit en hausse à New York après une semaine erratique

NEW YORK, 28 décembre (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé en hausse vendredi sur le marché new-yorkais Nymex, après uen semaine de grande volatilité avant la nouvelle année, soutenus par la bonne performance des marchés d'actions américains, tout en restant sous pression dans la crainte d'un excès d'offre sur le marché mondial du brut.

Le contrat février sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a gagné 72 cents, soit 1,61%, à 45,33 dollars le baril.

Le Brent a pris 4,0 cents (+0,08%) à 52,20 dollars.

Sur l'ensemble de la semaine, le WTI a perdu près de 0,4% et le Brent a cédé 3% après de larges fluctuations dans les deux sens. Il s'agit de la troisième semaine de baisse d'affilée.

Les cours sont tombés à des plus bas d'un an et demi cette semaine et affichent une baisse de plus de 20% sur l'année, affaiblis par une offre en hausse alors que l'économie mondiale, et donc la demande de brut, est en cours de ralentissement.

Les stocks américains de pétrole brut ont diminué la semaine dernière, ainsi que les réserves de produits distillés, alors que les stocks d'essence ont augmenté, a annoncé mercredi l'Agence d'information sur l'énergie (EIA).

Pour cette semaine, le groupe de services pétroliers Baker Hughes a annoncé deux puits de forage en plus aux Etats-Unis.