Le pétrole finit en repli à New York, lourdes pertes en octobre

NEW YORK, 31 octobre (Reuters) - Les cours du pétrole ont fini en baisse mercredi sur le marché new-yorkais Nymex et accusé leur plus net repli mensuel depuis mi-2016, alourdis par une apparente augmentation de l'offre mondiale de brut, mais les pertes ont été limitées par des signes d'une forte demande d'essence aux Etats-Unis.

Le contrat décembre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a perdu 87 cents, soit 1,31%, à 65,31 dollars le baril.

Le Brent a cédé de son côté 44 cents (-0,58%) à 75,47 dollars.

Les deux contrats sont en retrait de 10 dollars le baril par rapport à leurs pics de quatre ans touché le 3 octobre.

Pour l'ensemble du mois d'octobre, ils ont tous deux accusé leur plus mauvaise performance mensuelle depuis juillet 2016, avec une perte de 8,8% pour le Brent et de 10,9% pour le WTI.

Les stocks américains de pétrole brut ont augmenté la semaine dernière pour la sixième semaine d'affilée, tandis que les stocks d'essence et de produits distillés ont baissé, selon l'Agence d'information sur l'énergie (EIA).

Selon une enquête Reuters publiée mercredi, l'Opep a porté en octobre sa production à un niveau inégalé depuis 2016, la hausse des extractions notamment aux Emirats arabes unis (EAU) et en Libye l'ayant emporté sur la baisse des livraisons iraniennes pour cause de sanctions américaines.