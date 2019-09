Le pétrole pénalisé par des doutes sur la réduction de la production

PARIS, 12 septembre (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé jeudi en repli après une réunion ministérielle de l'"Opep+", qui n'a débouché sur aucune décision allant dans le sens d'une réduction accrue de la production, et le démenti apporté par la Maison blanche aux informations sur un possible accord commercial provisoire entre les Etats-Unis et la Chine.

Le nouveau ministre saoudien de l'Energie a déclaré à l'issue de cette réunion qu'aucune nouvelle baisse de production ne serait décidée avant la réunion semestrielle de l'Opep en décembre.

Le contrat octobre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a perdu 66 cents, soit 1,18%, à 55,09 dollars le baril.

Le Brent de mer du Nord à échéance en novembre a cédé pour sa part 43 cents (0,71%) à 60,38 dollars. (Service Marchés)