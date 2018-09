Le pétrole termine en baisse à New York

NEW YORK, 6 septembre (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé en nette baisse jeudi sur le marché new-yorkais Nymex après l'annonce d'un gonflement des stocks d'essence aux Etats-Unis, qui a éclipsé le recul plus fort que prévu des réserves de pétrole.

Selon les données du département de l'Energie, les stocks de brut sont tombés la semaine dernière à leur plus bas niveau depuis février 2015, à un peu plus de 400 millions de barils, mais ceux d'essence ont augmenté alors que les économistes prévoyaient un recul.

"Le chiffre principal (celui du pétrole) a été contrebalancé par les produits pétroliers", commente Bill Baruch, président de Blue Line Futures à Chicago. "Ce n'est pas une bonne statistique."

John Kilduff, chez Again Capital Management in New York, note pour sa part que les stocks à Cushing, principal terminal pétrolier aux Etats-Unis, ont augmenté de 549.000 barils. "C'est un mauvais signal et l'absence d'acheteurs chinois pèse sur les exportations de brut", ajoute-t-il.

Le contrat octobre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a perdu 95 cents, soit 1,38%, à 67,77 dollars le baril et le contrat novembre sur le Brent de mer du Nord a cédé 77 cents ou 1,00% à 76,50 dollars.

Les deux contrats avaient pourtant progressé le matin, soutenus par le repli du dollar et la perspective d'une demande de carburant en hausse aux Etats-Unis.

"En l'espace d'une semaine l'attention du marché est passée de l'offre à la demande et la forte baisse des actions, obligations et devises des marchés émergents fait craindre un impact sur la demande à moyen et long terme", explique Ole Hanson, analyste chez Saxo Bank.

"Il y avait une belle dynamique la semaine dernière mais qui s'est brisée avec le test manqué des 80 dollars." (Jessica Resnick-Ault, Véronique Tison pour le service français)