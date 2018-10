Le pétrole termine en baisse à New York

NEW YORK, 29 octobre (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé en légère baisse lundi sur le marché new-yorkais Nymex.

Les pertes motivées par les déclarations du ministre de l'Energie russe Alexander Novak, qui estime que la Russie n'a aucune raison de geler ou de réduire sa production, ont été largement compensées par l'approche des sanctions américaines sur les exportations de brut iraniennes, le 4 novembre.

Les cours ont perdu une dizaine de dollars le baril par rapport au pic de quatre ans atteint début octobre.

Les gérants de fonds ont réduit leurs positions à l'achat sur les futures et options du brut depuis quatre semaines d'affilée, à leur niveau le plus bas depuis juillet 2017, dans la mesure où les perspectives de la demande deviennent de plus en plus incertaines.

Le contrat de décembre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a perdu 55 cents, soit 0,81%, à 67,04 dollars le baril.

Le Brent de même échéance a cédé 28 cents (0,36%) à 77,34 dollars le baril. (Stephanie Kelly)