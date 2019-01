Le pétrole termine en baisse à New York

NEW YORK,14 janvier (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé en baisse lundi sur le Nymex, plombés par la dernière statistique commerciale chinoise qui fait craintre à nouveau un ralentissement économique mondial qui serait préjuciable à la demande pétrolière.

Les exportations chinoises ont connu leur plus net recul en deux ans en décembre et les importations ont baissé aussi, laissant présager une poursuite du ralentissement de l'économie de la Chine en 2019 et une dégradation de la demande mondiale.

"Cela montre à quel point la guerre commerciale produit un impact négatif sur l'économie chinoise et peut-être sur l'économie mondiale", a dit Stephen Innes (Oanda).

Le contrat de février sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a perdu 1,08 dollar, soit 2,09%, à 50,51 dollars le baril.

L'échéance de mars sur le Brent de mer du Nord a cédé 1,49 dollar, soit 2,46%, à 58,99 dollars le baril.