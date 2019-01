Le pétrole termine en baisse à New York

NEW YORK, 17 janvier (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé en repli jeudi sur le marché new-yorkais Nymex, prolongeant leur mouvement de baisse en réaction à l'augmentation de la production américaine et dans la crainte d'un affaiblissement de la demande provoqué entre autres par les tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.

Le contrat février sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a perdu 24 cents, soit 0,46%, à 52,07 dollars le baril et le Brent de mer du Nord a cédé 14 cents ou 0,23% à 61,18 dollars.

Alors que l'Opep et ses alliés, Russie en tête, s'emploient à réduire leur production pour éviter un engorgement du marché, celle des Etats-Unis a augmenté de 2,4 millions de barils par jour depuis le début de l'année pour frôler désormais les 12 millions de bpj, selon les données du département de l'Energie.

L'Opep, via son secrétaire général Mohammad Barkindo, a redit sa volonté d'éviter une accumulation des stocks au-delà de leur moyenne de cinq ans avec le nouvel accord de réduction de la production en vigueur début janvier.

Malgré leur récente baisse, les cours du brut restent environ 20% au-dessus de leurs plus bas touchés en décembre.

"Le Brent doit repasser les 62 dollars avant qu'on puisse parler de 65", a dit Harry Tchilingurian, responsable des matières premières chez BNP Paribas, au Reuters Global Oil Forum. "De là, la porte s'ouvrira pour viser les 70 (si) on n'a pas de nouvelles négatives autour des négociations commerciales USA-Chine". (Laila Kearney, Véronique Tison pour le service français)