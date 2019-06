Le pétrole termine en baisse à New York

10 juin (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé en baisse lundi sur le marché new-yorkais Nymex au terme d'une séance volatile, les investisseurs attendant notamment d'en savoir plus sur la poursuite ou non de l'accord de réduction de la production entre l'Opep et ses alliés.

Le ministre saoudien de l'Energie, Khalid el-Falih a indiqué que la Russie était le seul exportateur de pétrole à être toujours indécis sur la nécessité de prolonger l'accord de réduction de la production en vigueur depuis le début de l'année et qui doit expirer fin juin.

Le contrat juin sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a perdu 72 cents, soit 1,33%, à 53,27 dollars le baril.

Au moment de la clôture du Nymex, le Brent cédait environ un dollar (-1,55%) à 62,31 dollars.