Le pétrole termine en baisse à New York

NEW YORK, 17 juin (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé en baisse lundi sur le marché new-yorkais Nymex, le ralentissement de la production industrielle chinoise annoncé vendredi ayant renforcé les inquiétudes concernant la demande mondiale de brut.

Le contrat juillet sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a perdu 58 cents, soit 1,10%, à 51,93 dollars le baril.

Le Brent a cédé pour sa part 1,07 dollar (-1,73%) à 60,94 dollars.

La croissance de la production industrielle chinoise a ralenti à son plus bas niveau depuis plus de 17 ans au mois de mai, ralentissement qui concerne aussi l'investissement productif et qui témoigne d'un affaiblissement de la demande de la deuxième économie mondiale dans un contexte de guerre commerciale avec les Etats-Unis.

Les pertes ont cependant été limitées par le fait que l'Arabie saoudite ait réaffirmé viser une prolongation de l'accord "Opep+" de limitation de la production, un facteur clé de soutien aux cours.

Mais la réunion entre les ministres du Pétrole iranien et russe a pris fin sans accord sur la date de la prochaine réunion de l'Opep comme l'espéraient certains intervenants.

Bank of America Merrill Lynch a abaissé de 68 à 63 dollar le baril son estimation du prix moyen du Brent au deuxième semestre 2019 en raison de la faiblesse de la demande.