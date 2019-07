Le pétrole termine en baisse à New York

NEW YORK, 15 juillet (Reuters) - Les cours du brut ont perdu du terrain lundi en réaction à la publication d'indicateurs économiques mitigés sur la Chine et des signes que l'impact de la tempête sur la production et le raffinage dans le Golf du Mexique devrait être limité.

Le contrat août sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a perdu 63 cents, soit 1,05%, à 59,58 dollars le baril.

Le Brent a reculé de son côté de 24 cents (-0,36%) à 66,48 dollars.

La croissance du produit intérieur brut (PIB) chinois a ralenti au deuxième trimestre, à 6,2% en rythme annuel, un plus bas de 27 ans, conformément aux attentes des économistes, alors que la production industrielle et les ventes au détail ont été supérieures aux attentes en juin.