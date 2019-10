Le pétrole termine en baisse à New York

NEW YORK, 18 octobre (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé en baisse vendredi sur le marché new-yorkais Nymex, les mauvais chiffres de la croissance chinoise alimentant les inquiétudes sur la demande de brut.

Le contrat novembre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a cédé 15 cents, soit 0,28%, à 53,78 dollars le baril.

Le Brent a perdu 49 cents (-0,82%) à 59,42 dollars le baril.

La croissance du PIB chinois a ralenti au troisième trimestre à 6,0% sur un an, soit son rythme le plus de bas depuis près de 30 ans. Ce mauvais chiffre a éclipsé la progression de la production des raffineries chinoises, en hausse de 9,4% sur un an en septembre.

Les pertes ont été cependant limitées par l'espoir de progrès dans les négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. (Stephanie Kelly Henri-Pierre André pour le service français)