Le pétrole termine en baisse de plus de 0,5% à New York

NEW YORK, 13 août (Reuters) - Les cours du pétrole ont finalement terminé en baisse de plus 0,5% lundi sur le marché new-yorkais Nymex, après avoir cédé en séance quelque 2% à la suite de données montrant une hausse des stocks au terminal de Cushing (Oklahoma) et augmentant encore les inquiétudes des investisseurs sur l'état de la demande.

Les perspectives en la matière se sont en effet fortement assombries ces dernières semaines avec l'escalade des tensions commerciales entre la Chine et les Etats et, plus récemment, avec la crise financière, et ses éventuelles conséquences sur d'autres parties du monde, qui secoue la Turquie.

Le contrat septembre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a perdu 0,43 dollar, soit 0,64%, à 67,20 dollars le baril. Au moment de la clôture du Nymex, le Brent cédait 0,16 dollar (-0,22%) à 72,65 dollars.

Le WTI est actuellement sur une série de six baisses hebdomadaires de suite tandis que le Brent n'a connu qu'une semaine de hausse sur les six dernières.

Sur la semaine au 10 août, la dernière en date pour laquelle des statistiques officielles sont disponibles, les stocks à Cushing, qui sert de référence pour les contrats à terme, ont augmenté de près de 1,7 million de barils, selon des courtiers.

L'Opep a de son côté légèrement abaissé sa prévision de demande de pétrole du cartel en 2019 tout en annonçant que l'Arabie saoudite, premier exportateur, soucieuse d'éviter que le marché ne se retrouve avec une offre excédentaire, a diminué sa production. (Stephanie Kelly, Benoit Van Overstraeten pour le service français)