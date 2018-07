Le pétrole termine en baisse de plus de 2% à New York

NEW YORK, 31 juillet (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé en baisse de plus de 2% mardi sur le marché new-yorkais Nymex, sous le coup à la fois de données montrant que la production de l'Opep a atteint un pic depuis le début de l'année en juillet et de la possibilité de voir l'Iran échapper à des sanctions après des propos du président des Etats-Unis Donald Trump.

Le contrat septembre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a perdu 1,42 dollar, soit 2,02%, à 68,72 dollars le baril. Le Brent a cédé 0,72 dollar (-0,96%) à 74,25 dollars.

Le mois de juillet se solde par un recul de plus de 7% pour le WTI et un repli de 6,5% pour le Brent, les deux cours de référence de l'or noir subissant ainsi leur plus forte baisse mensuelle depuis deux ans.

Donald Trump s'est déclaré lundi prêt à oeuvrer à une amélioration des relations entre Washington et Téhéran en s'entretenant avec les dirigeants iraniens. Ces derniers ont toutefois répondu que ce n'était pas le moment de négocier avec Washington, exhortant le président américain à respecter les accords signés par les Etats-Unis.

Une enquête de Reuters publiée lundi montre que la production de pétrole issue de pays de l'Opep a augmenté de 70.000 barils par jour au mois de juillet. (Andres Guerra Luz, Benoit Van Overstraeten pour le service français)