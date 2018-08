Le pétrole termine en baisse de plus de 3% à New York

NEW YORK, 8 août (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé en baisse de plus de 3% mercredi sur le marché new-yorkais Nymex, sous le coup à la fois de la nouvelle escalade dans les tensions commerciales entre Washington et Pékin et de données chinois en matière d'importations montrant un ralentissement de la demande d'énergie.

Le contrat septembre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a perdu 2,36 dollars, soit 3,41%, à 66,81 dollars le baril. Au moment de la clôture du Nymex, le Brent cédait 2,39 dollars (-3,2%) à 72,26 dollars.

Le ministère chinois du Commerce a annoncé dans la journée qu'il imposait des droits de douane de 25% sur 16 milliards de dollars (13,8 milliards d'euros) de produits américains en représailles à une mesure similaire prise par les Etats-Unis sur des produits chinois.

"La guerre commerciale sino-américaine est vouée à s'empirer et l'impact de cette dernière sur les cours du brut va être progressif à mesure qu'évolue la situation", a dit Abhishek Kumar, analyste énergie chez Interfax Energy.

Les importations chinoises de brut ont légèrement augmenté en juillet après deux mois consécutifs de repli mais restent à un niveau bas en raison d'une moindre demande de la part de petites raffineries indépendantes.

L'or noir a également souffert de données de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) montrant que les stocks de brut avaient moins baissé que prévu la semaine dernière. (Stephanie Kelly, Benoit Van Overstraeten pour le service français)