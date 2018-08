Le pétrole termine en baisse de plus de 3% à New York

NEW YORK, 15 août (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé en baisse de plus de 3% mercredi sur le marché new-yorkais Nymex, sous le coup de données montrant que les stocks de brut avaient connu une hausse surprise la semaine dernière, évolution qui vient raviver les inquiétudes concernant les perspectives de la demande d'or noir.

Le contrat septembre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a perdu 2,03 dollars, soit 3,03%, à 65,01 dollars le baril. Au moment de la clôture du Nymex, le Brent cédait 1,51 dollar (-2,08%) à 70,95 dollars.

Les deux cours de référence du pétrole, qui pâtissent également de la bonne tenue du dollar, ont reculé sur cinq de six dernières séances et, à moins d'un rebond au cours des prochaines semaines, ils s'acheminent en août vers un deuxième mois consécutif de repli après avoir cédé respectivement 7,27% et 6,53% en juillet.

Depuis le début de l'année, les gains du WTI ne sont plus que 7,7% et ceux du Brent de 6,1%.

Dans la journée, l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA) a dit que les stocks de brut avaient crû de 6,8 million de barils sur la semaine au 10 août alors que les économistes attendaient en moyenne une diminution de 2,5 millions de barils.

Les investisseurs craignent que la guerre commerciale que se livrent les Etats-Unis et la Chine en sapent la demande mondiale pour le pétrole. (Jessica Resnickè-Ault, Benoit Van Overstraeten pour le service français)