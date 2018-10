Le pétrole termine en baisse de plus de 3% à New York

NEW YORK, 11 octobre (Reuters) - Les cours du pétrole ont perdu plus de 3% jeudi sur le marché new-yorkais Nymex, à des plus bas de deux semaines, affectés par la baisse des Bourses mondiales et par l'annonce d'une hausse plus forte que prévu des stocks de brut aux Etats-Unis.

Le contrat novembre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a lâché 2,20 dollars, soit 3,01%, à 70,97 dollars le baril, après avoir touché en fin de séance un plus bas depuis le 21 septembre de 70,89.

Le Brent de mer du Nord a chuté de 2,83 dollars (3,41%) à 80,26 dollars après un bref passage en fin de séance sous le seuil de 80 pour la première fois depuis le 24 septembre.

Le Brent, référence du marché mondial, avait atteint un pic de quatre ans de 86,74 dollars le 3 octobre.

Dans un contexte d'aversion au risque, le sentiment négatif des investisseurs a été amplifié par l'annonce d'une troisième semaine de hausse des stocks de brut aux Etats-Unis. Les réserves ont augmenté de six millions de barils la semaine dernière, plus du double des attentes, en raison d'une poursuite des opérations de maintenance dans les raffineries.

Les perturbations des installations pétrolières causées par l'ouragan Michael dans le Golfe du Mexique n'ont pas apporté de soutien, d'autant que le personnel a commencé à revenir sur les plus de 90 sites évacués. L'ouragan, qui a entraîné l'arrêt de 40% de la production pétrolière et près d'un tiers de celle de gaz naturel, a été rétrogradé en tempête tropicale à mesure de sa progression dans les terres. (Stephanie Kelly, Véronique Tison pour le service français)