Le pétrole termine en baisse de près de 7% à New York

NEW YORK, 20 novembre (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé en forte baisse mardi sur le marché new-yorkais Nymex et le brut léger américain (WTI) a touché en séance son plus bas niveau depuis plus d'un an, le recul marqué de Wall Street étant venu renforcer l'impact des craintes de ralentissement de la demande mondiale.

Le contrat janvier sur le West Texas Intermediate a perdu 3,77 dollars, soit 6,59%, à 53,43 dollars le baril après avoir touché en séance, à 52,77 dollars, son plus bas niveau depuis octobre 2017.

Au moment de la clôture du Nymex, le Brent cédait 4,33 dollars (6,48%) à 62,46 dollars après un plus bas de près d'un an à 61,71 dollars.

Le prix du baril de WTI accuse désormais un repli de plus de 30% par rapport au pic de près de quatre ans inscrit le 3 octobre à 76,90 dollars.

"Pour l'instant, cela tient surtout à la perception du risque", explique Jim Ritterbusch, président de Ritterbusch and Associates.

"Quand le marché actions se replie de 8% ou 9%, cela évoque la perspective d'une économie mondiale ralentie et cela alimente les anticipations d'une demande pétrolière plus faible qu'attendu."

Au moment de la clôture du Nymex, l'indice Standard & Poor's 500 de Wall Street perdait 1,56%.

(Devika Krishna Kumar; Marc Angrand pour le service français)