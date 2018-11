Le pétrole termine en forte baisse à New York

28 novembre (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé en forte baisse mercredi sur le marché new-yorkais Nymex, pénalisés par la hausse continue des stocks de brut aux Etats-Unis qui renforce les craintes d'une surabondance de l'offre.

Les stocks américains de pétrole brut ont fortement augmenté la semaine dernière, tout comme ceux des produits distillés, alors que les stocks d'essence ont baissé de leur côté, a annoncé mercredi l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).

Le contrat janvier sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a perdu 1,27 dollar, soit un repli de 2,41%, à 50,29 dollars le baril.

Au moment de la clôture du Nymex, le Brent cédait 1,45 dollar (-2,41%) à 58,76 dollars.

Le baril de WTI est tombé jusqu'à 50,06 dollars, un plus bas depuis octobre 2017 tandis que le baril de Brent s'approchait d'un creux de plus d'un an touché vendredi. (Blandine Hénault pour le service français)