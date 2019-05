Le pétrole termine en forte baisse à New York

NEW YORK, 23 mai (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé en forte baisse jeudi sur le marché new-yorkais Nymex, emportés par les craintes de ralentissement de l'économie mondiale en conséquence de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine.

Le contrat juillet sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a chuté de 3,51 dollars, soit 5,71%, à 57,91 dollars le baril, après avoir reculé en séance jusqu'à 57,33, son plus bas niveau depuis le 13 mars.

Le Brent de mer du Nord a lui cédé 3,23 dollars ou 4,55% à 67,76 dollars, après un creux à 67,02.

Le WTI avait déjà reculé de plus de 2% jeudi après l'annonce d'un gonflement des stocks américains la semaine dernière à leur niveau le plus élevé depuis juillet 2017.

A ce stade, les cours du brut sont partis pour accuser leur plus forte perte hebdomadaire en six mois.

"Encore une fois, on voit le résultat des inquiétudes sur l'impact que pourrait avoir le conflit commercial sur la demande", commente Gene McGillian, vice-président du courtier Tradition Energy à Stamford (Connecticut), en notant que des fonds et gérants qui avaient des positions acheteuses sortent du marché.

Les cours ont aussi pâti de l'indice PMI inférieur aux attentes dans la zone euro, alors qu'il est considéré comme un baromètre fiable de la croissance, et d'un apaisement relatif des tensions entre les Etats-Unis et l'Iran.

"L'administration semble chercher à tempérer la rhétorique du président (Trump) sur l'Iran", observe John Kilduff, associé chez Again Capital in New York. (Jessica Resnick-Ault, Véronique Tison pour le service français)