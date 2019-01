Le pétrole termine en forte hausse à New York

NEW YORK, 9 janvier (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé en forte hausse mercredi sur le Nymex, dopés par les espoirs engendrés par l'évolution des discussions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine et par la nouvelle réduction de la production inspirée par l'Opep et en vigueur depuis le début de l'année.

Les hausses de ce jour prolongent un rally qui a vu les cours progresser de plus de 13% depuis le début de l'année.

Par ailleurs, les stocks américains de pétrole brut ont diminué moins qu'attendu la semaine dernière tandis que ceux d'essence et d'autres produits distillés ont eux augmenté plus que prévu, a annoncé l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA).

Les stocks de brut ont baissé de 1,68 million de barils à 439,74 millions alors que les économistes et analystes interrogés par Reuters attendaient en moyenne une baisse de 2,8 millions de barils.

Le contrat de février sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a gagné 2,58 dollars, soit 5,18%, à 52,36 dollars le baril.

L'échéance de mars sur le Brent de mer du Nord a pris 2,72 dollars, soit 4,63%, à 61,44 dollars le baril.