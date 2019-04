Le pétrole termine en forte hausse à New York

NEW YORK, 22 avril (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé en vive hausse après avoir atteint de nouveaux plus hauts de près de six mois lundi sur le marché new-yorkais Nymex après l'annonce par les Etats-Unis de leur volonté de réduire à zéro les exportations de brut de l'Iran.

Le contrat mai sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a gagné 1,70 dollar, soit 2,66%, à 65,70 dollars le baril après avoir atteint, à 65,92 dollars, son plus haut niveau depuis le 31 octobre.

Le Brent a pris parallèlement 2,07 dollars (2,88%) à 74,04 dollars après un pic à 74,52, un niveau qu'il n'avait plus atteint depuis le 1er novembre.

La Maison blanche a annoncé en début de journée que Donald Trump avait décidé de ne pas renouveler, à leur expiration dans dix jours, les exemptions qui ont permis à huit pays de continuer à importer du brut iranien.

"La prime de risque géopolitique fait son retour sur le marché pétrolier, et il est spectaculaire", a commenté John Kilduff, associé d'Again Capital à New York, en prédisant que "les flux iraniens vont se réduire à un simple filet".

Pour les analystes de JBC Energy à Vienne, l'Arabie saoudite devrait augmenter son offre à l'exportation pour compenser cette baisse.

"Il est désormais presque certain que des volumes supplémentaires en provenance d'Arabie saoudite arriveront sur le marché à partir de mai", expliquent-ils dans une note.

(Stephanie Kelly; Marc Angrand pour le service français)