Le pétrole termine en hausse à New York

NEW YORK, 20 juillet (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé en hausse vendredi sur le Nymex, profitant du recul du dollar et d'une baisse prévisible des exportations saoudiennes en août, autant d'éléments qui contrebalancent les effets négatifs des tensions commerciales entre Pékin et Washington.

L'Arabie saoudite estime que ses exportations de brut diminueront d'une centaine de milliers de barils par jour (bpj) en août, le royaume voulant être certains de ne pas servir ses clients au-delà de leurs besoins, a déclaré jeudi son délégué auprès de l'Opep.

Le président américain Donald Trump a accentué vendredi ses critiques de la politique de relèvement des taux de la Réserve fédérale (Fed), affirmant qu'elle retirait "l'avantage concurrentiel important" dont bénéficient les Etats-Unis et qu'elle pourrait affecter l'économie américaine.

Par ailleurs, le nombre de puits a diminué de cinq dans la semaine au 20 juillet, au total de 858, a annoncé vendredi le parapétrolier Baker Hughes, filiale de General Electric.

Cette diminution est la plus importante depuis mars.

Le contrat d'août sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a gagné un dollar, soit 1,44%, à 70,46 dollars le baril.

Le contrat de septembre sur le Brent de Mer du Nord a pris 49 cents (0,68%) à 73,07 dollars le baril.