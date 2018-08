Le pétrole termine en hausse à New York

NEW YORK, 30 août (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé en hausse jeudi sur le marché new-yorkais Nymex, dopés par de nouveaux signes de contraction de l'offre de pétrole en provance d'Iran et du Venezuela, et après l'annonce la veille d'une baisse des stocks américains.

Le contrat octobre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a gagné 74 cents, soit 1,06%, à 70,25 dollars le baril.

Le Brent a pris de son côté 63 cents (+0,82%) à 77,77 dollars.

Le Brent a pris près de 10% dans les deux dernières semaines sur le sentiment largement répandu que le marché mondial est plus tendu et pourrait se trouver en déficit dans les mois à venir avec le retour des sanctions américaines contre l'Iran.

Les exportations de brut iranien devraient tomber à un niveau tout juste supérieur à deux millions de barils par jour en août, contre un pic de 3,1 millions en avril, les importateurs cédant aux pressions américaines concernant l'Iran.

En outre, selon les chiffres de l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), les stocks US de pétrole brut ont reculé plus que prévu la semaine dernière. (Christopher Johnson à Londres et Henning Gloysteinin à Singapour, Juliette Rouillon pour le service français)