Le pétrole termine en hausse à New York

NEW YORK, 18 septembre (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé en hausse mardi sur le Nymex, profitant des signes montrant que l'Opep ne semble pas disposé à augmenter la production pour compenser la réduction de l'offre iranienne, qui doit résulter de l'imposition de nouvelles sanctions américaines le 4 novembre.

Les ministres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et de pays hors Opep se sont réunis dimanche pour examiner l'évolution de leur politique d'encadrement de la production et des sources de l'Opep ont dit à Reuters que rien n'était prévu dans l'immédiat et que les producteurs discuteraient du partage d'une hausse de la production précédemment convenue.

Bloomberg a rapporté mardi, citant des sources saoudiennes, que le royaume se satisfaisait d'un cours du brut au-dessus de 80 dollars le baril, au moins à cour terme.

A plus long terme, les perspectives du marché sont toutefois assombries par les querelles commerciales qui opposent les Etats-Unis à plusieurs de leurs partenaires commerciaux, Chine et Union européenne notamment.

Le contrat d'octobre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a pris 94 cents, soit 1,36%, à 69,85 dollars le baril.

L'échéance de novembre sur le Brent de Mer du Nord a gagné 98 cents, soit 1,26%, à 79,03 dollars le baril.