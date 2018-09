Le pétrole termine en hausse à New York

NEW YORK, 19 septembre (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé en hausse mercredi sur le marché new-yorkais Nymex, de façon plus marquée pour le bruit léger américain que pour le Brent, soutenus par une cinquième semaine de baisse des stocks de brut aux Etats-Unis et par une augmentation de la demande intérieure d'essence.

Les intervenants restent préoccupés en outre par la contraction de l'offre en provenance d'Iran en vue de la mise en pratique des sanctions américaines à partir de novembre.

Le contrat octobre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a gagné 1,27 dollar, soit 1,82%, à 71,12 dollars le baril.

Le Brent a pris 37 cents (+0,47%) à 79,40 dollars.