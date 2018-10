Le pétrole termine en hausse à New York

NEW YORK, 9 octobre (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé en hausse mardi sur le marché new-yorkais Nymex car il semble de plus en plus que les exportations iraniennes fléchissent avant même l'imposition de nouvelles sanctions américaines, attendues pour le 4 novembre.

Les cours ont en outre bénéficié d'un arrêt partiel de la production - à peu près 20% de celle-ci est concernée - dans le Golfe du Mexique en raison de l'ouragan Michael.

Si les prévisions météorologiques s'avèrent justes, l'ouragan devrait pour l'essentiel épargner les grandes zones de forage, disent les analystes.

L'Iran, troisième producteur de l'Opep, a exporté 1,1 million de barils par jour (bpj) durant la première semaine d'octobre, suivant des données Refinitiv Eikon. Une source professionnelle a dit que les exportations d'octobre étaient pour l'instant inférieures à un million de bpj.

L'Iran exportait 2,5 millions de bpj au moins en avril, un mois avant que le président américain Donald Trump dénonce l'accord de juillet 2015 sur le programme nucléaire iranien et ré-impose des sanctions.

Téhéran avait exporté 1,6 million de bpj en septembre.

Le contrat de novembre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a gagné 67 cents, soit 0,9%, à 74,96 dollars le baril.

Le contrat de décembre sur le Brent a gagné 1,09 dollar, soit 1,30%, à 85 dollars le baril. (Stephanie Kelly à New York, Christopher Johnson à Londres et Aaron Sheldrick à Tokyo)