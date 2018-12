Le pétrole termine en hausse à New York

NEW YORK, 3 décembre (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé en nette hausse lundi sur le marché new-yorkais Nymex, les marchés saluant la trêve commerciale conclue pendant le week-end par les Etats-Unis et la Chine, qui éloigne au moins temporairement une menace sur la croissance mondiale et donc la demande de brut.

La remontée des prix a aussi profité de l'annonce d'une réduction de la production de la province canadienne de l'Alberta, décrétée par les autorités locales, et de la perspective de mesures d'encadrement de l'offre à l'issue de la réunion de l'Opep et de ses alliés en fin de semaine.

Le contrat janvier sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a gagné 2,02 dollars, soit 3,97%, à 52,95 dollars le baril, après avoir atteint en séance 53,85 dollars, son plus haut niveau depuis le 23 novembre.

Au moment de la clôture du Nymex, le Brent prenait 2,23 dollars (3,75%) à 61,69 dollars.

L'un et l'autre ont gagné jusqu'à plus de 5% en début de journée mais ont réduit progressivement leur hausse.

(Stephanie Kelly; Marc Angrand pour le service français)