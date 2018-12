Le pétrole termine en hausse à New York

NEW YORK, 4 décembre (Reuters) - Le pétrole a terminé en hausse d'environ 0,6% mardi sur le marché new-yorkais Nymex, après avoir réduit ses gains en cours de séance dans le doute sur la capacité de Pékin et Washington à conclure un accord commercial et face à la résistance de la Russie à la volonté de l'Opep de réduire sa production.

Le contrat de janvier sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a finalement gagné 30 cents, soit 0,57%, à 53,25 dollars le baril. Il avait touché un pic de 54,55 dollars en séance, soit une hausse de 3%.

Le Brent a pris de son côté 39 cents (+0,63%) à 62,08 dollars après avoir touché 63,58 plus tôt dans la journée.

Donald Trump n'a pas exclu la possibilité d'une prolongation de la trêve commerciale de trois mois avec Pékin, qui doit permettre de geler les droits de douane le temps de négocier un accord plus large. Mais le président américain a tweeté que s'il s'avérait qu'un "VÉRITABLE accord" n'était pas possible, il imposerait de nouveaux droits de douanes.

Par ailleurs, l'Opep et ses alliés planchent sur un accord de réduction de la production de 1,3 million de barils par jour (bpj) au moins, ont dit quatre sources mardi, ajoutant que la résistance opposée par la Russie à une réduction importante est pour l'instant le principal obstacle à surmonter.

L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) se réunira jeudi à Vienne, puis s'entretiendra le lendemain avec d'autres producteurs tels que la Russie, alors que les cours pétroliers ont baissé en raison d'un mauvais contexte économique international et d'un engorgement dû pour une bonne part à la hausse de la production des Etats-Unis. (Jessica Resnick-Ault, Juliette Rouillon pour le service français)