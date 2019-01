Le pétrole termine en hausse à New York

NEW YORK, 15 janvier (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé en nette hausse mardi sur le marché new-yorkais Nymex, dans le sillage des places boursières, soutenus les uns et les autres par la perspective de voir la Chine prendre des mesures pour relancer son économie.

En outre, les réductions de la production pratiquées depuis le début de l'année par l'Opep et ses alliés, notamment la Russie, apaisent les craintes de voir le marché devenir à nouveau saturé.

Ces derniers doivent se rencontrer les 17 et 18 mars pour faire le point des résultats de leur accord, ont dit des sources à Reuters, puis les 17 et 18 avril pour voir s'il y a lieu de le prolonger au-delà des six mois convenus.

Le contrat de février sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a gagné 1,60 dollar, soit 3,17%, à 52,11 dollars le baril.

Le Brent de mer du Nord échéance mars a pris 1,65 dollar, soit 2,80%, à 60,64 dollars le baril.