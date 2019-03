Le pétrole termine en hausse à New York

NEW YORK, 18 mars (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé en hausse lundi sur le marché new-yorkais Nymex, soutenus par la perspective d'une prolongation de l'accord d'encadrement de l'offre mis en oeuvre par l'Opep et plusieurs autres gros producteurs, ainsi que par des signes de baisse des stocks aux Etats-Unis.

Le contrat mai sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a gagné 57 cents, soit 0,97%, à 59,09 dollars le baril, repassant le seuil des 59 dollars pour la première fois depuis la mi-novembre.

Le Brent a pour sa part progressé de 38 cents (+0,57%) à 67,54 dollars.

L'Opep et ses alliés ont annulé leur réunion ministérielle prévue le mois prochain et ne remettront donc pas en cause avant juin au plus tôt les baisses de production appliquées depuis janvier.

"Les bruits en provenance de l'Opep ont suffi à nous faire poursuivre le mouvement", commente John Kilduff, associé chez Again Capital à New York.

Le Brent s'est apprécié d'environ 25% depuis le début de l'année grâce à l'accord d'encadrement de la production de l'alliance Opep+ et aux sanctions américaines contre l'Iran et le Venezuela.

"La stratégie de l'Opep+ semble déjà porter ses fruits", écrivent les analystes de Commerzbank dans une étude.

Le marché profite aussi de données de Genscape indiquant une baisse de 1,08 million de barils des stocks de brut la semaine dernière au terminal américain de Cushing, point de livraison pour le WTI. (Laila Kearney, Véronique Tison et Juliette Rouillon pour le service français)