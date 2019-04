Le pétrole termine en hausse à New York

NEW YORK, 16 avril (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé en hausse mardi une séance irrégulière sur le marché new-yorkais Nymex, les craintes de tensions sur l'offre mondiale liées à la situation en Libye et aux sanctions américaines contre le Venezuela et l'Iran ayant fini par l'emporter sur la perspective d'une hausse de la production de l'Opep et de ses alliés.

Le contrat mai sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a gagné 65 cents, soit 1,03%, à 64,05 dollars le baril.

Le Brent a pris 54 cents (0,76%) à 71,72 dollars. (Marc Angrand pour le service français)