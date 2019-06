Le pétrole termine en hausse à New York

NEW YORK, 4 juin (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé en hausse mardi sur le marché new-yorkais Nymex, profitant du rebond quasi-général des actions.

Le contrat juillet sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a gagné 23 cents, soit 0,43%, à 53,48 dollars le baril.

Le Brent a pris 69 cents (+1,13%) à 61,97 dollars. Il était tombé lundi jusqu'à 60,21 dollars, son plus bas niveau depuis janvier, après une chute de plus de 15% en deux semaines.

A Wall Street, l'indice Standard & Poor's 500 progressait de plus de 1,7% au moment de la clôture du Nymex.

Faute de progrès sur le dossier clé des tensions commerciales, le rebond du baril pourrait toutefois être fragile, estiment certains professionnels.

"Tant que les problèmes de droits de douane américains avec la Chine et le Mexique ne seront pas résolus et avec les droits de 5% qui pourraient être imposés au Mexique la semaine prochaine, la liquidation des positions spéculatives sur le pétrole pourrait être soutenue", écrit ainsi Jim Ritterbusch, de Ritterbusch and Associates, dans une note.

(Arpan Varghese; Marc Angrand pour le service français)