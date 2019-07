Le pétrole termine en hausse à New York

NEW YORK, 29 juillet (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé en hausse lundi sur le marché new-yorkais Nymex, soutenus par la perspective d'une baisse de taux aux Etats-Unis qui relègue au second plan le scepticisme sur les négociations commerciales sino-américaines et les craintes de ralentissement de la croissance mondiale.

Le contrat septembre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a gagné 67 cents, soit 1,19%, à 56,87 dollars le baril et le Brent de mer du Nord s'est apprécié de 25 cents ou 0,39% à 63,71 dollars.

"Les anticipations macroéconomiques nous rappellent que les prix du pétrole dépendent en grande partie de la croissance mondiale", écrit dans une note Phil Flynn, analyste chez Price Futures Group à Chicago.

Les négociations commerciales entre Américains et Chinois reprennent en face-à-face mardi pour la première fois depuis la trêve conclue le mois dernier au sommet du G20, mais bon nombre d'observateurs pensent que la Chine ne voudra pas signer d'accord avant l'élection présidentielle américaine de 2020.

"Le attentes sont faibles mais tout écho positif améliorerait le sentiment du marché", commente Harry Tchilinguirian, stratège de BNP pour le marché pétrolier. (Stephanie Kelly, Véronique Tison pour le service français)