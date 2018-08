Le pétrole termine en hausse à New York, en repli sur la semaine

NEW YORK, 10 août (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé en hausse vendredi sur le marché new-yorkais Nymex, les craintes d'un resserrement de l'offre après l'entrée en vigueur des sanctions américaines contre l'Iran contrebalançant celles d'un ralentissement économique mondial dû à l'escale des tensions commerciales internationales.

Le contrat septembre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a gagné 82 cents, soit 1,23%, à 67,63 dollars le baril.

Le Brent a pris 74 cents (1,03%) à 72,81 dollars.

Sur la semaine, le premier affiche toutefois un repli de plus de 1% et le second d'environ 0,6%.

Les frictions commerciales internationales croissantes ont jeté une ombre sur les perspectives de croissance de l'économie mondiale. Les investisseurs redoutent qu'elles ne pèsent sur la demande de matières premières.

Malgré ces inquiétudes, le rétablissement d'une première série de sanctions américaines contre Téhéran a eu un effet positif sur les cours. La seconde salve, prévue pour novembre, concernera directement le pétrole et devrait peser sur l'offre de brut mondiale.

Les analystes estiment que les exportations de pétrole de l'Iran devraient baisser de 500.000 à 1,3 million de barils par jour (bpj).

L'Agence internationale de l'énergie (AIE) a prévenu vendredi que le marché du pétrole pourrait connaître davantage de soubresauts d'ici la fin de l'année.

"Le récent ralentissement du marché, avec des tensions à court terme sur l'offre, des prix actuellement plus bas, et un ralentissement de la croissance de la demande, pourrait ne pas durer", dit l'agence dans son rapport mensuel.

"L'entrée en vigueur des sanctions contre l'Iran, associée peut-être à des problèmes de production ailleurs, pourrait rendre très compliqué le maintien de l'offre mondiale."

Le groupe parapétrolier Baker Hughes a par ailleurs fait état de 10 puits de forage supplémentaires la semaine au 10 août aux Etats-Unis, ce qui porte leur total à 869, leur niveau le plus élevé depuis mars 2015. (Jessica Resnick-Ault Catherine Mallebay-Vacqueur pour le service franças)