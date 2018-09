Le pétrole termine en hausse à New York, le Brent à un pic de 4 ans

(Corrige au §2 pour préciser que le plus haut depuis novembre 2014 a été touché par le Brent et non le brut léger américain)

NEW YORK, 28 septembre (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé en hausse de plus de 1% vendredi sur le marché new-yorkais Nymex, le Brent ayant atteint un pic de quatre ans, dans la perspective d'une contraction de l'offre mondiale liée aux sanctions américaines contre l'Iran, même si d'autres exportateurs augmentent leur production.

Le contrat novembre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a gagné 1,13 dollar, soit 1,57%, à 73,25 dollars le baril, au plus haut depuis le 10 juillet.

Le Brent a pris un dollar (+1,22%) à 82,72 dollars, son plus haut niveau depuis le 7 novembre 2014.

Le Brent a gagné plus de 4% au troisième trimestre. Quant au brut léger américain, il a reculé de plus de 1% sur le trimestre mais il a progressé de plus de 5% sur le mois de septembre.

Washington fait pression sur les pays acheteurs de pétrole iranien pour qu'ils ramènent leurs importations à zéro afin de forcer Téhéran à négocier un nouvel accord nucléaire et pour affaiblir son influence au Moyen-Orient.

D'autres pays de l'Opep, notamment l'Arabie saoudite, augmentent leur production depuis quelques mois pour compenser la baisse de l'offre de brut iranien, mais les stocks mondiaux sont malgré tout en baisse, rapportent des analystes. (Stephanie Kelly, Juliette Rouillon pour le service français)