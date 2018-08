Le pétrole termine en hausse de plus de 0,5% à New York

NEW YORK, 16 août (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé en hausse de plus de 0,5% jeudi sur le marché new-yorkais Nymex, mettant fin à une série de trois baisses consécutives, à la faveur notamment d'un léger repli dollar et de la perspective de voir des tensions du côté de l'offre avec les sanctions américaines visant l'Iran.

Le contrat septembre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a gagné 45 cents, soit 0,69%, à 65,46 dollars le baril. Au moment de la clôture du Nymex, le Brent prenait 63 cents (+0,89%) à 71,39 dollars.

Mais, depuis le début de la semaine, le WTI est en repli de 3,27% et le Brent de 1,95%, le premier s'acheminant ainsi vers son septième recul hebdomadaire de suite et le second vers sa sixième perte hebdomadaire en sept semaines.

Les investisseurs restent préoccupés par les perspectives en matière de demande pour l'or noir, les tensions commerciales entre les Etats-Unis et nombre de pays, Chine et Turquie, étant susceptibles de ralentir la croissance mondiale.

En outre, le dollar est monté mercredi à un pic de 13 mois face à un panier de devises internationales, évolution qui pèse sur l'ensemble des matières premières du fait du statut de monnaie d'échange du billet vert pour ces matières.

Les deux cours de référence de l'or ne sont pas loin de leur moyenne mobile de 200 jours. S'ils passent en dessous de ce seuil, ils pourraient être poussés encore plus bas. (Jessica Resnick-Ault, Benoit Van Overstraeten pour le service français)