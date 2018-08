Le pétrole termine en hausse de plus de 1% à New York

NEW YORK, 24 août (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé en hausse de plus de 1% vendredi sur le marché new-yorkais Nymex, soutenu par le recul du dollar et des signes de premiers effets sur l'offre des efforts des Etats-Unis pour entraver les exportations de l'Iran.

Le contrat septembre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a gagné 89 cents, soit 1,31%, à 68,72 dollars le baril.

Au moment de la clôture du Nymex, le Brent prenait 1,09 dollar (1,46%) à 75,82 dollars.

Sur la semaine les cours du baril de WTI affichent une progression de 4,2% et ceux du baril de Brent prennent plus de 5,4% mettant un terme à trois semaines consécutives de repli.

Washington a rétabli des sanctions à l'encontre de Téhéran après s'être retiré de l'accord de l'accord de juillet 2015 sur le contrôle du programme nucléaire iranien.

L'Iran est le troisième plus important producteur de pétrole de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) et a fourni cette année l'équivalent de 2,5 millions de barils par jour (bpj) de pétrole et de condensats, soit environ 2,5% de la consommation mondiale.

"Des données de tierces parties montrent que les chargements de pétroliers en brut iranien ont baissé d'environ 700.000 barils par jour sur les quinze premiers jours du mois d'août par rapport aux niveaux du mois de juillet, ce qui, si cela se confirme, dépassera la plupart des prévisions", a dit vendredi la banque d'investissement américaine Jefferies.

"Nous nous attendons à ce que le quatrième trimestre soit marqué par une insuffisance d'offre ou une diminution des surcapacités voire par les deux à la fois", prévient-elle.

Le cabinet de consultant spécialisé dans l'énergie FGE s'attend à ce que les exportations iraniennes de pétrole et de condensats chutent en dessous du million de bpj d'ici mi-2019.

Le recul du dollar après les propos plus accommodants qu'attendu sur la politique monétaire américaine, tenus vendredi par le président de la Réserve fédérale Jerome Powell, ont aussi contribué à la hausse des cours du pétrole, libellés dans la devise américaine et qui évoluent en général en sens inverse du billet vert.

(Jessica Resnick-Ault, Marc Joanny pour le service français)