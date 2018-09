Le pétrole termine en hausse de plus de 2% à New York

NEW YORK, 11 septembre (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé en hausse de plus de 2% mardi sur le marché new-yorkais Nymex, soutenus par des données montrant une baisse des exportations de brut iranien à l'approche du 4 novembre, date de l'entrée en vigueur des sanctions économiques américaines visant Téhéran.

"La crainte est que les sanctions soient efficaces au point de retirer plus de pétrole du marché que ce que les producteurs Opep et non Opep pourront proposer en compensation", dit Andrew Lipow, président de Lipow Oil Associates à Houston.

Le contrat octobre sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a pris 1,71 dollar, soit 2,53%, à 69,25 dollars le baril et le Brent a gagné 1,69 dollar ou 2,18% à 79,06 dollars.

Des pays asiatiques comme la Corée du Sud, le Japon et l'Inde ont déjà réduit leurs achats de pétrole iranien comme le demande Washington.

Pour autant, le gouvernement américain veut éviter une poussée des prix susceptible de peser sur l'activité économique et il aimerait donc voir l'Arabie saoudite et la Russie augmenter leurs livraisons pour compenser la baisse des exportations iraniennes. Nick Perry, le secrétaire américain à l'Energie, a rencontré lundi son homologue saoudien Khalid al-Falih à Washington et il sera jeudi à Moscou pour y voir le ministre russe de l'Energie, Alexandre Novak.

La Russie, les Etats-Unis et l'Arabie saoudite sont de loin les trois principaux producteurs mondiaux, fournissant environ le tiers des 100 millions de barils consommés quotidiennement. (Stéphanie Kelly, Véronique Tison pour le marché français)