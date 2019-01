Le pétrole termine en hausse de plus de 2% à New York

NEW YORK, 8 janvier (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé en hausse de plus de 2% sur le marché new-yorkais Nymex mardi, soutenus - outre la baisse de production de l'Opep - par l'espoir d'une reprise de la demande en cas d'accord commercial entre les Chine et les Etats-Unis.

Le contrat février sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a gagné 1,26 dollar, soit 2,60%, à 49,78 dollars le baril.

Le Brent a pris de son côté 1,39 dollar (+2,42%) à 58,72 dollars.

Les négociations engagées lundi à Pékin entre responsables américains et chinois se poursuivront mercredi pour une troisième journée, a annoncé un membre de la délégation américaine. Auparavant, Donald Trump avait assuré que les pourparlers se passaient "très bien".

Les cours du pétrole sont soutenus en outre par la décision début décembre de l'Opep et ses alliés, dont la Russie, de réduire leur production. Selon une enquête de Reuters publiée la semaine dernière, l'offre de brut de l'Opep a diminué de 460.000 barils par jour (bpj) en décembre à 32,68 millions de bpj, grâce principalement à la baisse des pompages de l'Arabie saoudite.

La hausse des cours est néanmoins contenue par l'augmentation de la production de pétrole de schiste aux Etats-Unis, qui a fait du pays le premier producteur mondial de pétrole brut, avec une hausse de deux millions de barils par jour en 2018 à un record mondial de 11,7 millions de bpj. (Jessica Resnick-Ault, Juliette Rouillon pour le service français)