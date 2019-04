Le pétrole termine en hausse de plus de 2% à New York

NEW YORK, 1er avril (Reuters) - Les cours du pétrole ont terminé en hausse de plus de 2% lundi sur le marché new-yorkais Nymex, portés par des signes de contraction de l'offre et par de bons indicateurs économiques.

Les deux contrats de référence ont poursuivi leur hausse à un rythme soutenu après avoir signé au premier trimestre une de leurs meilleures performances depuis près de dix ans.

Le contrat mai sur le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) a gagné 1,45 dollar, soit 2,41%, à 61,59 dollars le baril.

Le Brent a pris de son côté 1,43 dollar (+2,12%) à 69,01 dollars.

L'offre de pétrole brut de l'Opep est tombée au plus bas depuis quatre ans en mars, montre lundi une enquête Reuters, la surproduction de l'Arabie saoudite ayant été contrebalancée par un nouveau recul de la production du Venezuela causé par les sanctions américaines et des pannes de courant.

Côté demande, la tendance a été soutenue par des indicateurs positifs sur l'économie mondiale, notamment une reprise modeste mais inattendue dans l'industrie chinoise en mars. (Devika Krishna Kumar, Juliette Rouillon pour le service français)